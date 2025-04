Elfhonderd Nederlandse pelgrims vertrekken naar Rome

De Rooms-Katholieke Kerk en bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht organiseren de reis in het kader van het Heilig Jaar. De kerk viert dit jubileumjaar elke vijfentwintig jaar; het begon afgelopen kerst. Het Heilig Jaar staat wereldwijd in het teken van verbroedering en het herstellen van relaties tussen mensen. Dit keer is het thema Pelgrims van Hoop.

Afhankelijk van zijn gezondheidstoestand kunnen de pelgrims, onder wie vrijwel alle Nederlandse bisschoppen, een glimp opvangen van de paus. De 88-jarige Franciscus lag geruime tijd in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Hoewel hij zondag weer in het openbaar verscheen, lijkt de paus nog verzwakt.