FNV begrijpt niets van reorganisatie Tata Steel

FNV erkent dat Tata Steel het moeilijk heeft, onder andere door een duur uitgevallen renovatie van een hoogoven en relatief hoge kosten voor de Nederlandse industrie. Daarnaast kampt de Europese staalmarkt met de toevloed van Chinees staal, wat de prijzen onder druk zet. „Maar de huidige situatie moet niet misbruikt worden onder het mom van „never waste a good crisis.”

Leden van de vakbond komen maandag bijeen om de reorganisatieplannen te bespreken. Mogelijk willen ze ook actievoeren, zegt Lacin.

Vakbond De Unie schrikt vooral van de omvang van de ingreep. „Dat de directie van Tata Steel vandaag een stevige reorganisatie aankondigt is geen verrassing. Wel het aantal van 1600 fte dat moet verdwijnen. Dat is ongeveer een op vijf”, reageert bestuurder Hans Korver. Hij zegt ook dat er grote onrust is binnen het bedrijf door onduidelijkheid over de precieze reorganisatieplannen.

Bij vakbond CNV is bestuurder Marten Jukema „verbijsterd”. „Deze staalharde en ijskoude mededeling zet de levens van duizenden medewerkers en hun gezinnen compleet op zijn kop”, zegt hij. Ook heeft Tata Steel volgens Jukema zelf fouten gemaakt bij een duur uitgevallen renovatie van een hoogoven. „Deze directie heeft veel kansen gemist om betere resultaten te halen en nu mag het personeel de rekening betalen.”