Commissie wil AI-gigafabrieken en minder regels EU-bedrijven

In de fabrieken moeten „complexe AI-modellen op ongekende schaal worden ontwikkeld en getraind”, vermeldt het plan. De fabrieken moeten 100.000 AI-chips hebben, „vier keer zoveel als de al bestaande AI-fabrieken”, zei een EU-bron.

De Europese Commissie wil dat zowel particuliere investeerders als lidstaten 20 miljard euro in de gigafabrieken investeren. Waar deze fabrieken komen, is nog onduidelijk. Geïnteresseerde lidstaten kunnen zich bij de Commissie melden.

Bij elke fabriek moet ook een datalab komen om „grote hoeveelheden hoogwaardige data” te verzamelen. De Commissie stelt voor dat deze data intern in de EU gedeeld kunnen worden, mits die via Europese AI worden verwerkt. Zo hoopt de Commissie dat de EU controle houdt over Europese data.

Het plan is een poging om de EU in de race voor het AI-leiderschap te houden, waarin de Verenigde Staten en China vooroplopen. Met deze ‘made in Europe’-AI wil de EU een alternatief bieden dat „veilig, betrouwbaar en van de hoogste kwaliteit” is.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog buigen over het plan van de Commissie.