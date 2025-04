Europarlement tegen hervatten gesprekken EU-toetreding Turkije

Het Europees Parlement (EP) wil niet dat de gesprekken met Turkije over toetreding tot de Europese Unie worden hervat. De Europarlementariërs zijn „diep bezorgd” over de aanhoudende verslechtering van de democratische normen en „het meedogenloze optreden van de Turkse autoriteiten tegen kritische geluiden”, zeggen de Europarlementariërs van de commissie Buitenlandse Zaken woensdag in een verklaring.