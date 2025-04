Nieuw ziekenhuis Roosendaal mag er komen, met aanpassingen

Ziekenhuis Bravis mag definitief een nieuwe locatie in Roosendaal bouwen. De Raad van State wil wel dat het gebouw iets kleiner wordt. Ook moet er een park komen tussen het ziekenhuis en de aangrenzende wijk Tolberg. De gemeente wilde dit al, maar had het park niet expliciet in de plannen vastgelegd. De Raad van State heeft de plannen zelf aangepast en geeft nu toestemming voor het project.