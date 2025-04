Knot: centrale bank hoefde nog niet in te grijpen in marktonrust

Ondanks een aanzienlijke schok op de aandelenmarkten „is dit alles geabsorbeerd en blijft de markt tot nu toe functioneren”, constateerde Knot, die ook een van de beleidsmakers is bij de ECB in Frankfurt. „Natuurlijk kan ik niets garanderen. Terwijl we spreken beweegt de markt weer en hoe meer beweging, hoe lastiger het kan worden voor bepaalde partijen.”

Bij eerdere marktonrust in de afgelopen jaren gebeurde het wel dat centrale banken ingrepen om de markten te stabiliseren en het functioneren te waarborgen. „Dat is nu nog niet gebeurd.” Volgens Knot is het verschil met eerdere onrust dat de belangrijke spelers op de financiële markten, bijvoorbeeld de hedgefondssector, deze keer veel beter voorbereid leken.

Knot noemde verschuivingen die momenteel plaatsvinden in de geopolitiek „zonder twijfel tektonisch van aard”. Daarbij sprak hij van een „stagflatie-veroorzakende schok”. Dat zou een situatie betekenen waarin de inflatie oploopt en de economische groei vertraagt. „Natuurlijk hangt het cruciaal af van hoeveel vergelding er zal zijn, hoe streng bijvoorbeeld de Europese Commissie zal zijn op dumping uit andere delen van de wereld, of dat wel of niet zal gebeuren. Maar het is waarschijnlijk dat naarmate de tijd verstrijkt, de impact meer inflatoir dan deflatoir zal worden.”