Netanyahu verschijnt na terugkeer in Israël meteen in rechtbank

Netanyahu’s advocaat maakte aan het begin van de hoorzitting bekend dat zijn cliënt niet had geslapen tijdens zijn nachtvlucht en „erg moe” is, schrijft nieuwssite Times of Israel. De advocaat zei ook dat het „niet in het belang van de rechtbank is” om Netanyahu in die staat te laten getuigen. „We zullen het zien”, reageerde de rechter in het strafproces.

Netanyahu werd in 2019 aangeklaagd voor omkoping, fraude en schending van vertrouwen. De rechtszaak, die in 2020 van start ging, gaat over drie verschillende corruptiezaken. Netanyahu ontkent alle beschuldigingen en stelt dat de aanklachten politiek gemotiveerd zijn.