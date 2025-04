Activisten blokkeren havenspoorlijn, goederenvervoer ligt stil

Enkele tientallen mensen lopen op het spoor, hebben spandoeken bij zich en steken fakkels af. De demonstranten vinden „de manier waarop we veel te veel spullen en materialen heel de wereld over vervoeren onverantwoord en onhoudbaar”. Ze vinden „de logistieke sector, met het Havenbedrijf van Rotterdam voorop, medeplichtig aan de klimaatcrisis, moderne slavernij, kinderarbeid, verwoesting van de natuur, oorlogsmisdaden en genocide”.

„ProRail heeft geen begrip voor de actie, we hebben dan ook de politie geïnformeerd”, zei de woordvoerder. „Dit is een drukke goederenspoorlijn waar elk uur vele tientallen wagons over vervoerd worden. Op dit moment kunnen onze klanten niet bediend worden.”