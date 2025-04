Fugro: Wilhelminatoren niet ingestort door instabiele bodem

De groeven worden in de gaten gehouden met glasvezeltechnologie, die kleine vervormingen in het kalkgesteente kan detecteren. De twee meetpunten direct onder de Wilhelminatoren lieten op 16 maart om 05.30 uur een duidelijke beweging zien. Tegelijk registreerde het KNMI een seismisch signaal. Maar in de weken ervoor zijn geen ongebruikelijke bewegingen gemeten en de ondergrond onder de toren was snel na het incident weer stabiel, zegt Fugro. De instorting heeft ook niet geleid tot schade in de mergelgroeven.

Volgens het ingenieursbureau is de situatie nog steeds stabiel en is er geen gevaar voor gebouwen en wegen. Ook bezoekers lopen geen risico. Mocht dat veranderen, dan wordt dat snel opgepikt in de metingen en kan er direct actie worden ondernomen, aldus de bodemonderzoeker.