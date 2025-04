Duitse partijen werken aan laatste details van coalitieverdrag

„Het coalitieverdrag is rond”, was de boodschap rond middernacht uit kringen van de onderhandelaars van de christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD. De laatste onderhandelingsronde duurde dinsdag dertien uur. Over de inhoud werd niets losgelaten.

Volgens Duitse media zijn de onderhandelaars van de twee partijen onder druk komen te staan door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ontketend. De partijen zouden snel een beleid willen formuleren over financieel-economische vraagstukken. Daarbij zijn plannen voor lagere belastingen en bezuinigingen een moeilijk onderwerp in de gesprekken.