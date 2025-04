Europese beurzen fors lager na ingaan heffingen VS

De AEX-index in Amsterdam begon de handelssessie 3,2 procent lager op 798,17 punten. Alle 25 bedrijven in de graadmeter stonden op verlies, waarbij chipmachinemaker ASML de grootste daler was met een min van ruim 5 procent.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot ongeveer 3 procent. De MidKap op het Damrak verloor 3,4 procent tot 749,05 punten.

De verliezen komen een dag nadat de Europese beurzen enig herstel toonden van de zware koersval door Trumps aankondiging van ‘wederkerige’ heffingen. Ook in Japan, Zuid-Korea en Taiwan werd het prille herstel de kop ingedrukt door de vrees dat er geen snelle oplossing komt voor de handelsconflicten.

Op producten uit de Europese Unie geldt voortaan een importheffing van 20 procent. Naar verwachting stemmen lidstaten woensdag over importheffingen op Amerikaanse producten als vergelding voor de eerdere staal- en aluminiumheffingen van Trump.

Trump zei ook snel specifieke importheffingen voor farmaceutische productenaan te kondigen. Europese biotech- en farmaconcerns zakten op de beurs. Sanofi ging ruim 4 procent omlaag in Parijs en GSK koerste rond de 3 procent lager in Londen. Het Deense Novo Nordisk, dat populaire afslankmiddelen maakt, verloor bijna 5 procent in Kopenhagen.

De dollar verloor terrein ten opzichte van andere munten van grote economieën. De euro steeg 1,3 procent tot 1,1071 dollar. Ook de Japanse yen en het Britse pond stegen ten opzichte van de dollar.

De olieprijzen zakten ook verder weg, want als handelsconflicten tot een recessie leiden is de vraag naar de grondstof minder. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent goedkoper op 57,75 dollar per vat. Brentolie zakte 2,9 procent in prijs tot 61,02 dollar per vat.