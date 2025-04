Beurs in Tokio sluit fors lager na ingaan Amerikaanse heffingen

De ‘wederkerige’ heffingen die Trump vorige week aankondigde zijn woensdag definitief ingegaan. Veel Aziatische landen, die een handelsoverschot in goederen hebben met de Verenigde Staten, hebben nu te maken met hoge importbelastingen.

Ook buiten Japan leden veel Aziatische beurzen forse verliezen door de handelsspanningen. De Kospi in Seoul koerste 1,7 procent lager en de beurs in de Taiwanese hoofdstad Taipei zakte 5,8 procent. Dit gebeurde nadat de aandelenbeurzen in New York dinsdag aanzienlijke winsten zagen omslaan in verliezen, toen duidelijk werd dat Trump de importheffingen voor China verder ophoogt naar meer dan 100 procent.

Toch stond de aandelenbeurs in Shanghai tussentijds ruim 1 hoger. De Chinese overheid kwam met steunmaatregelen om de pijn van de handelsoorlog te verzachten. Ook nam de interesse toe in techbedrijven in China die een grotere rol gaan spelen bij het streven van het Aziatische land naar meer autonomie. Winsten voor techbedrijven SMIC en Xiaomi zorgden er ook voor dat de Hang Seng-index in Hongkong een fors verlies voor een groot deel wegwerkte. De graadmeter stond nog 0,4 procent lager, na een verlies van ruim 4 procent eerder.