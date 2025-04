Trump onthult kolenplan, noemt Duitsland foutief als voorbeeld

„Duitsland ging zo groen dat ze bijna failliet gingen”, zei Trump. Hij beweerde dat het land was overgestapt op windenergie - terwijl het „niet altijd voldoende waaide” - en uiteindelijk weer terugkeerde naar kolen. In werkelijkheid werd de laatste nieuwe kolencentrale in Duitsland in 2020 in gebruik genomen. Het land heeft zich gecommitteerd om kolen volledig uit te faseren tegen 2038, met een mogelijke eerdere exit in 2030.

Trump heeft nu overheidsinstanties opgedragen om regels terug te draaien die de kolenmijnbouw en export beperken. Tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis, waar kolenmijnwerkers aanwezig waren, zei hij dat het opheffen van beperkingen ervoor zou zorgen dat oudere kolencentrales operationeel blijven.

Kolen worden algemeen beschouwd als de meest vervuilende fossiele brandstof. Trumps stap komt minder dan een jaar nadat voormalig president Joe Biden op de klimaatconferentie van de VN in Bakoe in 2024 verklaarde dat de revolutie naar schone energie onomkeerbaar was.

Trump heeft campagne gevoerd met de belofte om de Amerikaanse energieproductie te verhogen en probeert milieuregels terug te draaien. De vraag naar elektriciteit in de Verenigde Staten neemt toe, deels door de groei van het aantal elektrische voertuigen en de opkomst van energie-intensieve datacenters.