Mogelijk roetdeeltjes neergedaald na brand Zoetermeer

Bij een grote brand aan de Goudstraat in Zoetermeer in een motorzaak is veel rook vrijgekomen, met daarin mogelijk roetdeeltjes die kunnen neerslaan. De veiligheidsregio adviseert bij het aantreffen van deze deeltjes, op bijvoorbeeld auto’s en tuinmeubilair, om dit te reinigen met water en zeep en hierbij handschoenen te dragen.