Witte Huis moet van rechter beperkingen persbureau AP intrekken

Het internationale persbureau, een van de grootste nieuwsorganisaties ter wereld, is door de regering van president Donald Trump gestraft omdat het weigert mee te gaan in de naamsverandering van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het persbureau stapte naar de rechter. In een tussentijds besluit is nu bepaald dat de beperkingen vanaf zondag van tafel moeten. De regering heeft zodoende nog tijd om bezwaar te maken.

De hoofdredacteur van AP, Julie Pace, noemde de maatregelen eerder „onacceptabel” en „in strijd met de grondwet”, waarin persvrijheid is vastgelegd. Pace zei dat het „alarmerend” is dat AP door het Witte Huis „wordt gestraft voor onafhankelijke berichtgeving”.