Amerikanen en Russen spreken elkaar donderdag in Istanbul

Een Amerikaanse en een Russische delegatie hebben donderdag een ontmoeting in de Turkse stad Istanbul. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er geen politieke en veiligheidskwesties zoals het conflict in Oekraïne op de agenda staan, maar dat er vooral wordt gesproken over de bilaterale betrekkingen en het herstellen van het ambassadewerk.