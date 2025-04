Amerikaanse commandant én Republikeinen: houd troepen in Europa

Sinds het aantreden van president Donald Trump gonst het dat de VS hun troepen (deels) uit Europa zouden weghalen nu dat volgens Trump moet zorgen voor zijn eigen verdediging. Hoge NAVO-diplomaten zeggen er inmiddels vast op te rekenen dat in ieder geval 20.000 van de ongeveer 100.000 man zal vertrekken. Dat waren recente versterkingen, die na de Russische invasie van Oekraïne drie jaar geleden naar Oost-Europa waren gestuurd.

Maar generaal Chris Cavoli, tegelijkertijd ook de hoogste commandant van de NAVO in Europa, wil zijn troepenmacht „voor nu” op peil houden. Dat adviseert hij keer op keer, zei hij tegen de commissie van defensiespecialisten van het Huis van Afgevaardigden. Vooraanstaande partijgenoten van Trump in de commissie stemden daarmee in.

Even voor het gesprek van Cavoli met parlementariërs meldde NBC News dat de regering-Trump mogelijk de helft van de versterkingen uit 2022 wil terughalen. Dat zou volgens de nieuwszender, die dat hoorde van regeringsbronnen, vooral Polen en Roemenië raken.

Eerder kreeg Cavoli ook al steun van hoge Republikeinen in de Senaat. De regering wees zulke waarschuwingen tot dusver van de hand met het argument dat zij zich nog beraadt over waar en hoeveel troepen zij overal wil legeren.

Trump vindt dat de VS te veel opdraaien voor de veiligheid in Europa. Hij wil de handen vrij voor andere kwesties, zoals het bewaken van de grens met Mexico en het weerstaan van opkomend China. En liefst zou hij ook besparen op de krijgsmacht.