Meloni reist volgende week naar VS om tarieven te bespreken

Meloni gaf dinsdag zelf ook al aan op 17 april in Washington te zijn en zei „uiteraard van plan te zijn” om de kwestie van de tarieven met de Amerikaanse president te bespreken. Ze benadrukte dat het moeilijk is om de economische gevolgen van de tarieven precies in te schatten, maar waarschuwde wel voor „paniek”. „Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat niemand gebaat is bij een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten.”

De Italiaanse premier is bevriend met Trump en was eerder voorzichtiger dan andere EU-leiders over hoe Europa zou moeten reageren op de heffingen. Toch zei zij ook al „passende reacties” om Italiaanse producten te verdedigen niet uit te sluiten.