Vijf minderjarigen aangehouden voor slaan mensen in Meppel

De slachtoffers meldden dat de fatbikers hen inhaalden en vervolgens sloegen of knepen in hun achterwerk. De incidenten vonden plaats aan de zuidkant van Meppel, richting Staphorst in Overijssel. Naar aanleiding hiervan zijn camerabeelden bekeken en is gesproken met de slachtoffers en getuigen.

Dat leidde naar de vijf verdachten, minderjarigen uit Meppel. Ze zijn maandag en dinsdag aangehouden en verhoord. Ze mochten weer gaan, maar zijn nog wel verdachten in de zaak. Vorige week publiceerde de politie al een bericht over de knijpincidenten, waarin ze getuigen opriep om zich te melden.