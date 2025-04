Dodental door instorten nachtclub Dominicaanse Republiek loopt op

Het dak van nachtclub Jet Set in hoofdstad Santo Domingo kwam aan het begin van de nacht naar beneden. Veel mensen kwamen onder het puin terecht. Volgens lokale media waren er tussen de vijfhonderd en duizend mensen binnen.

In de nachtclub trad een bekende merenguezanger, Rubby Pérez, op. Het is onduidelijk of hij het heeft overleefd. Zijn manager zei dat een saxofonist is overleden en dat geprobeerd is de locatie te bereiken waar Pérez zich bevond, maar dat er te veel puin was. Ook de dochter van Pérez, die zichzelf in veiligheid kon brengen, weet niet wat er met haar vader is gebeurd. Onder de doden is verder een provinciegouverneur uit het noordwesten van het land.