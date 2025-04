N206 bij Leiden tot woensdagochtend dicht door gat in weg

Een deel van de N206 bij Leiden is sinds dinsdagmiddag dicht omdat er een gat in de weg zit, meldt de ANWB. De provinciale weg is afgesloten in de richting van Zoetermeer, tussen Leiden en de A4. Vanaf 19.30 uur gaat de weg in beide richtingen dicht, aldus de ANWB. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog tot woensdagochtend 06.00 uur duurt voordat de weg is hersteld.