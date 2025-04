Onderwijsbonden teleurgesteld maar strijdbaar na stemming senaat

Roovers noemt het belangrijk om „samen een vuist te maken en een heel duidelijk signaal af te geven” aan politiek Den Haag. Daar wordt druk overlegd over de voorjaarsnota. De AOb herinnert eraan dat plannen voor een langstudeerboete van tafel gingen, nadat daar protest tegen was gekomen.

Ook CNV is „diep teleurgesteld” over de uitkomst in de senaat. De bond gaat „nadenken over vervolgstappen om blijvend ons geluid tegen deze bezuinigingen naar buiten te brengen”.