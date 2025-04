Zalencentrum Rijswijk, gesloten na Koerdisch feest, mag weer open

In het gebouw was op 23 maart een groot Koerdisch nieuwjaarsfeest. Dat trok ongeveer 2500 bezoekers. In een van de zalen waren zo’n 1500 mensen, terwijl daar minder dan achthonderd mensen mochten zijn. Daarom moest de zaak dicht. De eigenaar zei tijdens de zitting te zijn „overvallen door de enorme toeloop van mensen”.

Van de rechtbank in Den Haag mag het zalencentrum voor acht weken weer opengaan. De brandveiligheid van het gebouw is vrijwel helemaal op orde. Bovendien bestaat er geen risico dat er weer te veel mensen naar binnen gaan, oordeelde de rechter. Voorlopig worden er alleen huwelijken gevierd.

De eigenaar verwacht dat het ongeveer acht weken duurt om de laatste zaken te regelen met de gemeente. Daarom mag Event Plaza alvast weer open, in afwachting van de definitieve toestemming.

Enkele dagen voor het Koerdische nieuwjaarsfeest zouden aanhangers van het regime in Eritrea een bijeenkomst houden in Event Plaza. De gemeente blokkeerde dat, omdat het evenement niet was aangemeld. In 2023 braken rellen uit bij een Eritrese bijeenkomst in Event Plaza.