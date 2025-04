Vermeer: overleg over hoeveel geld beschikbaar bij voorjaarsnota

Voor de onderhandelende partijen is komende vrijdag de „droomdatum” om tot overeenstemming te komen over de voorjaarsnota. „Maar de meeste dromen zijn bedrog”, zei Vermeer voorafgaand aan de stemmingen in de Tweede Kamer.

De partijen spraken maandag voor het eerst op het ministerie van Financiën met minister Eelco Heinen over de nota. Het eerste overleg is goed verlopen, volgens Vermeer. De partijleiders hebben informatie gekregen en praten daar woensdag verder over met elkaar en minister Heinen.

Het is voor Vermeer belangrijk dat er voldoende geld vrijkomt voor de aanpak van het stikstofprobleem.