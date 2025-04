Wall Street toont herstel na onrust rond handelsoorlog

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 3,4 procent hoger op 39.280 punten. De brede S&P 500-index steeg 3,3 procent tot 5227 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 3,5 procent tot 16.156 punten. De Dow en de S&P 500 hielden maandag de verliezen al beperkt en de Nasdaq sloot zelfs nipt hoger, na een wilde handelssessie. Een gerucht dat Trump zijn invoerheffingen met drie maanden zou uitstellen, zorgde maandag voor een kortstondige opleving. Nadat het Witte Huis dit als „nepnieuws” bestempelde zakten de koersen weer in.

Zwaar afgestrafte techaandelen zoals Nvidia en Super Micro Computer werden maandag al opgepikt en hielpen de Nasdaq aan de nipte slotwinst. Nvidia en Super Micro Computer gingen nu verder omhoog en wonnen 6,4 en 6,5 procent. Broadcom steeg 8,5 procent. Het chipbedrijf kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 10 miljard dollar.

Levi Strauss werd 5,6 procent meer waard. Het jeansmerk zag de omzet en winst stijgen in het eerste kwartaal. Het bedrijf handhaafde de verwachtingen voor het hele boekjaar, maar waarschuwde wel dat het moeilijk is om te voorspellen wat de impact van de handelstarieven op consumenten zal zijn. Levi’s werkt samen met bedrijven uit 28 landen, waaronder Mexico, Vietnam en China.

In de zorgsector stegen CVS Health, UnitedHealth en Humana tot 13,8 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal is de regering Trump van plan om de vergoedingen voor de zorgverzekeraars volgend jaar meer te verhogen dan onder het voorstel van de vorige regering Biden.

The Washington Post meldde verder dat Elon Musk, de rijkste man ter wereld, afgelopen weekend tevergeefs heeft geprobeerd om Trump te overtuigen de importheffingen in te trekken. Musk is een belangrijke adviseur van Trump en topman van Tesla. Het aandeel Tesla won 4,2 procent.