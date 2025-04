Erdogan: oppositie werkt corruptieonderzoek tegen

Burgemeester Ekrem Imamoglu, die ook lid is van CHP, zit vast op verdenking van corruptie. Hij ontkent schuld. Veel Turken zijn sinds zijn aanhouding de straat opgegaan omdat ze ervan overtuigd zijn dat hij vervolgd wordt, omdat hij een politieke rivaal is van Erdogan.

CHP-leider Özgür Özel uitte zondag op een partijbijeenkomst ook kritiek op de autoriteiten. „Turkije wordt geleid door een junta die bang is voor verkiezingen, bang is voor zijn tegenstanders en bang is voor het land.” Hij noemde Erdogan de president van die junta.

Erdogans advocaat zegt dat aangifte tegen Özel is gedaan voor belediging van de president.