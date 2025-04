Roemer haalt shortlist van International Booker Prize niet

Er zijn nog zes titels in de running voor de prijs voor het beste naar het Engels vertaalde fictiewerk. Het gaat om boeken van Solvej Balle, Vincent Delecroix, Hiromi Kawakami, Vincenzo Latronico, Banu Mushtaq en Anne Serre. De winnaar wordt bekendgemaakt op 20 mei.

Er is ook een Booker Prize. Die wordt toegekend aan een boek dat oorspronkelijk in de Engelse taal is verschenen en is uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor stond vorig jaar Yael van der Wouden op de shortlist. Zij was de eerste Nederlander die dat heeft bereikt.

Over de gekte van een vrouw was het debuut van Roemer uit 1982. Het werk is naar het Engels vertaald door Lucy Scott.