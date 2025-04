Dwangsom van 50.000 euro voor COA blijft staan in hoger beroep

Ook in hoger beroep oordeelt de rechter dat het COA een dwangsom van 50.000 euro moet betalen zodra er meer dan het afgesproken maximumaantal asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn. Die ziet, net als de andere partij in de rechtszaal, de gemeente Westerwolde, geen reden waarom het COA zich niet aan de overeenkomst van maximaal 2000 mensen op het terrein kan houden.