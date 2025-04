Zelensky: Chinezen vechten mee in Oekraïne, twee gevangengenomen

Eerder werd duidelijk dat Rusland in de oorlog steun krijgt van Noord-Koreaanse militairen. Zelensky zei tegen journalisten in Kyiv en in een bericht op sociale media dat nog een land zich in de strijd heeft gevoegd. Er zijn volgens hem aanwijzingen dat „veel meer” Chinese burgers meevechten in het Russische leger.

Zelensky heeft via Telegram en X een video gedeeld van een Chinees sprekende man in militaire kleding. Hij zou samen met een andere Chinees gevangen zijn genomen in de regio Donetsk. De twee hadden volgens Zelensky onder meer identiteitsdocumenten en bankpassen bij zich. De president wil uitleg van China en heeft zijn functionarissen opgedragen een reactie te vragen.

China zegt sinds de Russische invasie zich neutraal op te stellen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het land heeft daarna nog wel de banden met Rusland aangehaald. Van China is niet bekend dat het troepen heeft gestuurd om Rusland in de oorlog te helpen. Er zijn wel berichten over Chinezen die zich hebben aangemeld om met Rusland te vechten.

De Oekraïense president noemt de Chinese betrokkenheid een „duidelijk signaal” dat de Russische president Vladimir Poetin „alles gaat doen behalve de oorlog beëindigen”. Zelensky vraagt om een reactie van de Verenigde Staten, Europa en andere landen „die vrede willen”.