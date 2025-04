Studenten en scholieren woest over goedkeuring onderwijsbegroting

Begrotingen worden vrijwel nooit afgekeurd door de Eerste Kamer. De laatste keer was in 1907. Toch had de onderwijssector enige hoop gevestigd op de senatoren. Zij stemden echter in meerderheid voor. De coalitie kreeg onder meer steun van CDA, JA21 en ChristenUnie. Met die partijen was in de Tweede Kamer een akkoord gesloten over verzachting van de bezuinigingen. Eerst zouden die tot 2 miljard per jaar oplopen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg spreekt van een „rampzalige begroting”. Volgens voorzitter Mylou Miché betekent dit dat onderwijsinstellingen „zullen moeten gaan snijden in het opleidingsaanbod, voorzieningen en begeleiding, terwijl we juist voor grote maatschappelijke uitdagingen staan, zoals het arbeidsmarkttekort”. De langstudeerboete, een andere bezuinigingsmaatregel, was eerder wel van tafel gegaan, maar Miché noemt dat „een te kleine pleister voor een te grote wond”.

Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek zegt dat de bezuinigingen „desastreuze effecten” zullen hebben voor het hoger onderwijs en de samenleving.