OM eist 11 jaar cel en tbs voor fatale beroving Den Haag

D. beroofde de vrouw op het De Savornin Lohmanplein van haar handtas, die op haar rollator lag. Toen hij wilde vluchten in de auto die hij een dag eerder had gestolen, posteerde het slachtoffer zich voor het voertuig. D. reed de vrouw omver, gaf nogmaals gas en reed met een voor- en achterwiel over haar benen heen, met ernstig letsel tot gevolg.

Het slachtoffer leed aan een chronische longziekte. Haar toestand verslechterde snel na het incident; in januari 2024 overleed zij. De directe doodsoorzaak is de longziekte geweest, maar het snelle achteruitgaan van het slachtoffer is aan de verdachte te wijten, aldus het OM. Daarmee kan haar dood aan hem worden toegerekend, meent de officier van justitie.