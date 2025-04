Anouar T. was in hongerstaking om omstandigheden in gevangenis

De 31-jarige verdachte zit inmiddels weer vast op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) van de gevangenis in Arnhem. Hij is „behoorlijk” afgevallen, maar het gaat de goede kant op met hem, volgens een van zijn advocaten. „Al is het nog niet allemaal koek en ei.”

T., familie van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, is door de rechtbank veroordeeld tot 26 jaar cel voor zijn leidende rol bij de moord op Wiersum. De twee schutters kregen eerder in hoger beroep al dertig jaar cel. Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten in Amsterdam-Buitenveldert. De moord kon volgens de rechtbank niet los worden gezien van Wiersums rol als advocaat van de kroongetuige in het omvangrijke proces Marengo rond Ridouan Taghi. Die is geen verdachte in dit proces. Hij kreeg eerder in Marengo een levenslange gevangenisstraf. Die zaak loopt momenteel ook in hoger beroep.

T. voerde tot voor kort zijn eigen verdediging, maar liep hierbij naar eigen zeggen tegen beperkingen aan in de gevangenis. Zo zou hij geen stukken hebben mogen ontvangen, niet hebben kunnen beschikken over een wetboek en ook zou het dossier uit zijn cel zijn afgenomen. Inmiddels heeft T. drie advocaten met wie hij zijn verdediging wil voorbereiden. Het hof benadrukte het belang dat T. hiervoor toegang zou hebben tot zijn verdediging en tot het strafdossier.

Het hoger beroep is nog in de voorbereidende fase. De volgende zitting staat gepland op 7 juli. T. blijft tot die tijd in de cel.