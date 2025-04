Celstraf voor Eerselse hondenfokker om verwaarlozing dieren

Volgens de rechtbank hebben de fokkers van het bedrijf Kwispel en Zo in Eersel vele honderden dieren de nodige zorg onthouden. De zaak kwam aan het rollen toen dierenactiegroep House of Animals in 2022 beelden publiceerde waaruit bleek dat ruim vijfhonderd honden in slechte omstandigheden werden gehouden door de verdachten. Ook werden verwaarloosde ezels, pony’s, konijnen en andere dieren gevonden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam uiteindelijk alle honden af van de fokkers. Het Openbaar Ministerie eiste twintig maanden cel waarvan tien voorwaardelijk tegen fokker Jan P., en tegen diens voormalige vriendin, de 50-jarige Stephanie D., vijftien maanden, waarvan tien voorwaardelijk.

De rechtbank wijst erop dat beide fokkers jarenlang waarschuwingen hebben genegeerd om beter met de dieren om te gaan. „Zo verbleven de honden in te kleine hokken, zaten ze op nat stro tussen eigen uitwerpselen, waren hun drinkbakken leeg of hadden ze niet voldoende schoon drinkwater. Dieren hadden last van onder meer vervilte vachten en huidaandoeningen en kregen niet de juiste (medische) verzorging”, aldus de rechtbank.