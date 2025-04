Topvrouw AFM voorziet meer faillissementen door heffingen Trump

„Als dit doorgaat, dan ga ik er wel vanuit dat er ook in Nederland bedrijven zijn die hier moeite mee krijgen en waardoor er ook mensen werkloos worden”, zei ze dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder.

„Ik heb geen model gedraaid”, voegde ze er wel aan toe. „Ik denk ook dat een model draaien heel ingewikkeld is in deze tijden. Die modellen zijn altijd gemaakt op kleine bewegingen. Dit is een hele grote beweging, dus dat kun je dan niet zo voorttrekken.”

Sowieso valt volgens haar nog niet in te schatten wat de handelsstrijd met het vertrouwen gaat doen. „Als je onzeker bent en je weet niet waar je aan toe bent, dan ga je niet consumeren. En ga je ook niet investeren. Dus hoe je dat precies moet beoordelen lijkt mij heel lastig. Maar het feit is dat dat natuurlijk wel minder wordt.”

De AFM heeft beursgenoteerde bedrijven verzocht beleggers uit te leggen wat de heffingen voor hen betekenen. „Je ziet nu dat beleggers bezig zijn om zich daar een beeld van te vormen. Daarom gaan de koersen zo op en neer”, zei ze over de afgelopen dagen op de aandelenbeurzen.

Als toezichthouder kijkt de AFM ook of de markten goed blijven functioneren en of zich geen technische verstoringen voordoen. „Daarvoor kun je constateren dat dat eigenlijk goed heeft gewerkt. De circuitbreaks zijn een paar keer afgegaan, maar allemaal binnen de marges die je daarvoor zou verwachten”, zei ze, verwijzend naar automatische pauzes in de beurshandel bij grote koersschommelingen.