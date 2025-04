AFM eist uitleg verzekeraars over hogere premie loyale klanten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil opheldering van verzekeraars over hogere premies voor loyale klanten. Bij bijna de helft van de schadeverzekeraars betalen trouwe klanten soms meer premie dan vergelijkbare nieuwere klanten. De toezichthouder zegt dat mogelijk sprake is van wettelijke overtredingen en vraagt zich af of het belang van klanten voldoende is meegewogen.