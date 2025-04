Parijs maakt gearresteerde burgemeester van Istanbul ereburger

Imamoglu werd half maart opgepakt op verdenking van corruptie. Hijzelf en zijn aanhangers zeggen dat hij onschuldig is en dat hij is gearresteerd omdat hij een belangrijke politieke rivaal is van president Recep Tayyip Erdogan. De arrestatie leidde tot grote protesten in Turkije.

„Beroofd van zijn vrijheid en zijn basale rechten, moet hij op de volle steun van Parijs kunnen rekenen”, zei Hidalgo. Volgens haar is Parijs „de hoofdstad van de mensenrechten”. Het ereburgerschap „zal wellicht de Turkse autoriteiten in staat stellen om de stemmen van het democratische verstand te horen”.