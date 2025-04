AVROTROS en PowNed vormen samen eerste omroephuis

De besturen van de omroepverenigingen hebben ingestemd met het voorlopige besluit voor de vorming van „Omroephuis 1”. De omroepen werken vanaf 1 januari 2029 „met behoud van hun eigen identiteit” onder een gezamenlijke raad van toezicht.

AVROTROS en PowNed werkten op bepaalde vlakken al samen, zoals in ICT, juridische zaken, financiën en personeelszaken. „Door de huidige succesvolle samenwerking met PowNed uit te breiden en samen een omroephuis te vormen, laten we zien vooruit te willen”, zegt AVROTROS-directeur Taco Zimmerman. PowNed-baas Dominique Weesie vult aan: „Laten wij de eersten zijn die over onze schaduw heen durven te stappen in het belang van een publieke omroep die efficiënt en slagvaardig is, maar met behoud van de identiteit van beide omroepmerken.”

Bruins maakte vrijdag ook bekend dat de NTR verdwijnt bij de hervorming van de NPO. De taken van de NTR blijven wel bestaan, maar worden ondergebracht een van de omroephuizen.