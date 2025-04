NBC: VS overwegen tot 10.000 militairen uit Oost-Europa te halen

De Amerikaanse regering onder Donald Trump vindt dat de VS een onevenredig grote bijdrage leveren aan de veiligheid in Europa. In plaats daarvan willen de VS meer moeite kunnen steken in andere kwesties die zij belangrijk vinden, zoals de eigen grens met Mexico en weerstand bieden aan China. Bovendien wil Trump minder geld uitgeven aan de krijgsmacht.

Biden stuurde in 2022 20.000 extra militairen naar Europa. Een deel daarvan wil Trump terughalen. Precieze aantallen zijn volgens NBC nog niet bekend, maar het zou om de helft kunnen gaan. De militairen die mogelijk terugkomen zitten in Roemenië en Polen.