ING: pensioenfondsen hard geraakt door beursval en lagere rentes

ING noemt de onrust op de beurzen en lagere rentes, die volgden op de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump, een „perfecte storm” voor de pensioenfondsen. De fondsen meten hun financiële gezondheid namelijk via hun dekkingsgraad, die laat zien of ze genoeg geld hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Bij een dekkingsgraad van 100 procent is het vermogen gelijk aan de verplichtingen.

De dekkingsgraad wordt berekend door de waarde van beleggingen te delen door de waarde van pensioenverplichtingen. De fondsen worden nu op twee fronten tegelijk geraakt. De daling van de aandelenkoersen verlaagt de waarde van de beleggingen, terwijl lagere rentetarieven de verplichtingen verhogen. ING schat dat de onrust al 4 procent van de gemiddelde dekkingsgraad heeft afgesnoept. De huidige situatie doet volgens de bank denken aan het begin van de coronapandemie en de jaren na de financiële crisis van 2008, toen veel dekkingsgraden onder de 100 procent daalden.