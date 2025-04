Von der Leyen belt met China over importtarieven VS

Nu de Verenigde Staten forse importtarieven hebben opgeworpen, is de EU bang dat de Europese markt wordt overspoeld met Chinese producten die niet meer in Amerika kunnen worden afgezet. In het telefoongesprek zou Von der Leyen hebben gezegd dat Europa en China de verantwoordelijkheid hebben voor een „vrij, eerlijk en gelijk” mondiaal handelssysteem.

Von der Leyen zou Li Qiang hebben gezegd dat China een „kritieke rol speelt” in de verschuiving van wereldwijde handelsstromen, zeker in sectoren waar mondiaal al een overschot is. De twee leiders zouden een mechanisme hebben besproken om die verschuiving gezamenlijk in kaart te brengen.

In reactie op de Amerikaanse heffingen van vorige week kondigde China een nieuwe heffing van 34 procent aan op Amerikaanse producten. Daarop dreigde de Amerikaanse president Donald Trump weer met een extra vergeldingsheffing van 50 procent. Het Chinese ministerie van Handel zei dinsdag „tot het einde te blijven vechten” tegen de Amerikaanse importheffingen.

De EU heeft nog niet gereageerd op de Amerikaanse heffingen van 20 procent voor Europese producten. De lidstaten en de Europese Commissie zeggen zowel in gesprek te willen blijven met de Amerikanen als terug te willen slaan met tegentarieven als dat nodig is. Woensdag nemen de lidstaten naar verwachting een besluit over een lijst met tegenmaatregelen.