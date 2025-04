Milieuclub naar reclamecommissie om misleiding bij pesticiden

PAN zegt dat „de toelatingsprocedure niet alle risico’s onderzoekt”. De milieuclub wijst ook op onderzoeken die jaren later pas aantoonden dat goedgekeurde pesticiden niet altijd veilig waren.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of middelen gebruikt op groente, fruit en planten veilig zijn voor mens, dier en milieu, schrijft de toezichthouder op de website. „Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden.”