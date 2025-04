Gemeenten Veluwezoom vrezen gevolgen woningbouw door stikstofplan

„Het opleggen van meer beperkingen dan er nu al gelden kan deze woningbouwproductie en planvorming onder druk zetten en onhaalbaar maken”, zeggen de vijf gemeenten in een oproep aan de provincie. „Dat heeft naast volkshuisvestelijke gevolgen vaak ook financiële gevolgen voor gemeenten.” De overheden op de Veluwezoom vragen de provincie daarom naar een uitzonderingsclausule te kijken voor nieuwbouw in de stikstofarme zones en per gebied in kaart te brengen welke maatregelen passend zijn. Ook zeggen zij ervan uit te gaan dat eerder gemaakte afspraken met de provincie over zaken als woningbouw en de energievoorziening overeind blijven.

De zogeheten zoneringen gaan gelden rond natuur op de Veluwe, waar de Veluwezoom onderdeel van uitmaakt, en bij Winterswijk. In die zones krijgen boeren, fabrieken en ook de bouw met strenge stikstofregels te maken. De provincie is nog aan het uitwerken welke gebieden er precies worden aangewezen en hoe die regels eruit gaan zien. Het plan moet de vergunningverlening in Gelderland op gang helpen. Door de uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte (intern salderen) ligt die net als in veel andere provincies zo goed als stil.