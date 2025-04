Boeing schikt rechtszaken van nabestaanden dodelijke crash

Het is niet bekend voor welk bedrag de zaken zijn afgekocht. Bij het neerstorten van een 737 MAX-toestel van Ethiopian Airlines kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Familieleden van 155 slachtoffers hebben Boeing aangeklaagd voor onder meer nalatigheid. Een ingewijde meldt tegenover AFP dat eind vorige maand nog achttien aanklachten openstonden. Meerdere juridische bronnen zeggen tegen het persbureau dat sinds de schikking nog eens vier andere zaken zijn afgekocht.

De crash van het toestel van Ethiopian Airlines volgde op het neerstorten van een 737 MAX-toestel van luchtvaartmaatschappij Lion Air in oktober 2018 in Indonesië. Daarbij kwamen alle 189 mensen aan boord om. Tientallen familieleden van slachtoffers van die crash hadden Boeing aangeklaagd.

In juli en november dit jaar moeten meer rechtszaken van nabestaanden beginnen. In november schikte Boeing al een zaak van de familie van een vrouw die om het leven kwam bij de crash in 2019. Boeing heeft zijn „diepste medeleven” betuigd aan alle nabestaanden van beide crashes. „We hebben vooraf toegezegd de families volledig en eerlijk te compenseren en hebben de juridische verantwoordelijkheid voor de ongelukken geaccepteerd. We zullen ons blijven inzetten om de claims van de familieleden eerlijk af te handelen.”