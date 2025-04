AEX-index veert op na verkoopgolf door handelsoorlog

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,7 procent hoger op 814,91 punten. De index kelderde een dag eerder nog 4,8 procent en zag in de afgelopen drie handelsdagen ruim 11 procent aan waarde verdampen. De beurs leed daarmee de grootste verliezen sinds 2020, toen de uitbraak van de coronapandemie voor paniek zorgde bij beleggers.

De MidKap klom 1,6 procent tot 765,13 punten, na een verlies van 3,7 procent op maandag. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,4 procent, na de verliezen van tot 4,8 procent aan het begin van de week.

In Azië liet vooral de Japanse beurs een sterk herstel zien, met een plus van 6 procent. Op de Chinese beurzen bleven de winsten beperkt. De Hang Seng-index in Hongkong won 1,3 procent, na de koersval van ruim 13 procent een dag eerder. Dat was de grootste koersdaling sinds de Aziatische financiële crisis in 1997.

Beleggers bleven op hun hoede in afwachting van de ontwikkelingen rond de handelsoorlog. Zo dreigde Trump de importtarieven voor China met nog eens 50 procent te verhogen als Beijing zijn vergeldingsheffingen op Amerikaanse goederen niet intrekt. De Amerikaanse heffingen op China zouden daarmee oplopen tot meer dan 100 procent. China zei „te zullen vechten tot het einde” na het dreigement van Trump.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 3,5 procent, mede dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zuid-Koreaanse chip- en smartphonefabrikant Samsung. De Amerikaanse bank Citi waarschuwde wel dat de chipaandelen met 20 procent kunnen dalen als de importheffingen van Trump een recessie veroorzaken in de VS. Ook verlaagde Deutsche Bank de koersdoelen voor de Nederlandse chipbedrijven, die in de afgelopen dagen hard daalden.

Ook de banken ABN AMRO en ING herstelden na de forse afstraffing en wonnen ruim 2 procent. Olie- en gasconcern Shell klom 1,9 procent, dankzij een herstel van de olieprijzen. Supermarktconcern Ahold Delhaize stond bij de schaarse dalers in de AEX, met een min van 0,6 procent.