De beurzen in Azië openden dinsdagochtend wisselend na de grote verliezen die maandag werden geleden door de handelsoorlog die Donald Trump ontketende. Herstel was er in Tokio, waar de Nikkei in de eerste uren na opening ruim 5 procent steeg. Ook in Hongkong, Zuid-Korea en Australië was er in de eerste uren licht herstel tot enkele procentpunten.