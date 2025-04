Betaalbaarheidsbeleid in nieuwbouw schiet doel voorbij, stelt EIB

Als twee derde van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn, zoals veel gemeenten volgens het EIB eisen, leidt dit in vergelijking met een eis van alleen 30 procent sociale huur tot ruim 170.000 extra betaalbare nieuwbouwwoningen. Maar het aantal betaalbare woningen dat via doorstroming vrijkomt, neemt dan met ruim 130.000 af, heeft het EIB berekend.

Dat komt doordat vooral starters in de betaalbare nieuwbouw gaan wonen en zij laten geen woning achter. Hierdoor komen minder woningen in de bestaande voorraad vrij. Daarbij telt het instituut ook nog op hoeveel projecten niet doorgaan door het beleid van twee derde betaalbaar. Als daar nog rekening mee wordt gehouden, blijft er geen positief effect meer over van het beleid op de betaalbaarheid, is de conclusie.

„Geconcludeerd moet dan ook worden dat het betaalbaarheidsbeleid via ingrijpende quoteringen bij de nieuwbouw zijn doel voorbij schiet en ineffectief is”, schrijven de onderzoekers.

Er zijn vooral meer woningen nodig om de betaalbaarheid op de woningmarkt te verbeteren, denkt het EIB. Ook moet er voldoende aanbod zijn van woningen in het middensegment, van 400.000 tot 500.000 euro, „zodat jonge paren kunnen gaan samenwonen die vaak (twee) betaalbare woningen achterlaten”.

Het reguleren van de huurprijzen, een ander onderdeel van het betaalbaarheidsbeleid, zorgt volgens het EIB in eerste instantie wel voor een betere betaalbaarheid, maar ook voor veel verstoringen op de woningmarkt. De vrije huursector krimpt aanzienlijk en dat betekent dat in dat segment nog minder woningen beschikbaar zijn en de prijzen oplopen. De kern van het probleem in de huurregulering ligt volgens het EIB minder bij het in de verkoop doen van gereguleerde huurwoningen, het zogenoemde uitponden.