„Bedrijven die hun olie- en gasproductie uitbreiden, gokken er in feite op dat de wereld de klimaatdoelen van Parijs niet zal halen”, zeggen de opstellers van het rapport. Ze wijzen erop dat het ene na het andere bedrijf klimaatambities heeft afgezwakt. Dat gebeurde onder meer in navolging van de verkiezingswinst van Donald Trump in de Verenigde Staten. Onder het motto „drill baby, drill” heeft hij een soepeler regime aangekondigd voor de winning van fossiele brandstoffen.

Het is niet de enige factor van belang. Carbon Tracker wijst erop dat ook de oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert een negatieve impact heeft op de klimaatimpact van de sector. Bedrijven als Shell zetten bijvoorbeeld meer in op vloeibaar gemaakt gas (lng), omdat daar in Europa veel meer vraag naar is sinds de import van gas uit Rusland is gekelderd. BP schroefde onlangs nog eerder geformuleerde duurzame doelstellingen terug. Dat levert het bedrijf nu een ’F’ als beoordeling op, terwijl het eerder een ’D’ kreeg van dezelfde onderzoekers.

Ook Shell scoort een ’F’, op een schaal waarin ’A’ het meest klimaatvriendelijk is en ’H’ het minst. Vier bedrijven kregen die laagste beoordeling, waaronder het Amerikaanse ConocoPhillips. Het Spaanse olie- en gasbedrijf Repsol scoorde als enige een D. Geen enkel bedrijf scoorde hoger dan dat.

Projecten die olie- en gasbedrijven nog willen opstarten, zijn volgens Carbon Tracker eerder in lijn met een opwarming van 1,7 tot 2,4 graden tegen het einde van deze eeuw, dan met de internationaal afgesproken grens van 1,5 graden ten opzichte van de pre-industriële tijd. In het Klimaatakkoord van Parijs spraken leiders eind 2015 af de temperatuurstijging op aarde „ruim onder de 2 graden” te houden en liefst onder de 1,5 graden. Op recentere klimaattoppen erkenden alle landen dat de gevolgen van klimaatverandering veel groter en ingrijpender worden als de 1,5 graden wordt overschreden.