Zelensky bevestigt Oekraïense aanwezigheid in Belgorod

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandag voor het eerst bevestigd dat de Oekraïense krijgsmacht ook in de Russische regio Belgorod actief is. In een videoboodschap zegt de president dat commandant Oleksandr Syrsky een rapport heeft gepresenteerd „over de frontlinie, onze aanwezigheid in de regio Koersk en onze aanwezigheid in de regio Belgorod.”