Het gaat om een uitspraak die een rechter vrijdag deed. Zij vond dat er geen juridische grond was voor de arrestatie en uitzetting van Kilmar Abrego Garcia vorige maand. De man woonde legaal in de Verenigde Staten en had een werkvergunning.

De regering liet eerder weten dat hij per ongeluk het land is uitgezet, maar wil hem niet meer terughalen. In de onderbouwing aan het conservatieve Hooggerechtshof laat het ministerie van Justitie nu weten dat het een „administratieve fout” was Abrego Garcia naar El Salvador te sturen, maar dat het geenszins een fout was om hem uit te zetten.