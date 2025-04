Koopjesjagers zetten de Nasdaq op een nipte winst

Toch is de bereidheid van beleggers om aandelen te kopen sinds vorige week fors afgenomen. Investeerders vrezen dat de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump toen aankondigde, de wereldeconomie in een recessie zullen storten. De kritiek op het handelsbeleid van Trump neemt ondertussen flink toe.

De Dow-Jonesindex eindigde na een nerveuze handelssessie 0,9 procent lager op 37.965,60 punten. De hoofdindex verloor vrijdag en donderdag voor het eerst in de geschiedenis meer dan 1500 punten per handelssessie op rij. De S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 5062,25 punten. De index leed vrijdag met een min van 6 procent het grootste dagverlies sinds de coronapandemie in 2020. De Nasdaq toonde maandag een klein herstel van 0,1 procent op 15.603,26 punten. De techgraadmeter noteert echter bijna 20 procent onder het recente recordniveau.

China sloeg vrijdag terug met hoge tegenheffingen op Amerikaanse goederen, waarmee de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën van de wereld in volle gang is. Trump verklaarde dat er geen deal met China komt zolang het handelstekort van de VS met China niet wordt opgelost. Maandag dreigde hij de importtarieven voor China met nog eens 50 procent te verhogen, tenzij Beijing zijn vergeldingsheffingen op Amerikaanse importen intrekt.

Met betrekking tot de forse koersdalingen op de aandelenmarkten zei Trump liever „geen dalingen” te zien, maar dat „je soms een medicijn nodig hebt om iets beter te maken”. Om de pijn te verzachten roept Trump de „trage” Federal Reserve op het rentetarief in de VS te verlagen.

De koersen op Wall Street leefden maandag tijdens de handel kortstondig op door een gerucht dat Trump zijn invoerheffingen met drie maanden zou uitstellen. Het Witte Huis deed dit echter af als „nepnieuws”, waarna de koersen weer wegzakten.